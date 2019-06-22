الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.// انتهى //00:26ت م0113