الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأعلنت وزارة التعليم عن ترشيح (312) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية تعويضاً عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائياً لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون تحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والاثنين القادمين.أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي الذي أكد أن الوزارة أنهت إجراءات الترشيح والمطابقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة وفق الفترات المحددة وبما يحقق شغل الوظائف بالأجدر وفق قواعد التقديم والمفاضلة المعتمدة في منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.وبين المتحدث الرسمي أن عدد من لم يتقدم للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة بلغ 102 مرشحاً و 71 مرشحةً. فيما بلغ عدد من تقدموا لتحسين مستواهم 104 متقدمين وثلاث متقدمات، وسيجري استكمال تحسين مستوى من هم على رأس العمل وفق المفاضلة عند توفر وظائف شاغرة، فيما تم استبعاد 13 متقدماً و19 متقدمة لعدم صحة بياناتهم أثناء المطابقة في فروع وزارة الخدمة.وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن مجموع من تم ترشيحهم ودعوتهم للمطابقة بدلاً عن الحالات المذكورة أعلاه بلغ 312 متقدماً ومتقدمة بواقع 219 متقدماً وكذلك 93 متقدمة من قوائم الانتظار حسب المفاضلة في نظام جدارة، وستكون مطابقتهم الأحد والاثنين القادمين الموافق 20-21 شوال 1440هـ. من خلال التوجه مباشرة إلى فروع وزارة الخدمة المدنية، مؤكداً أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي .في سياق متصل أكد العصيمي أن الفرق في عدد الوظائف التعليمية الشاغرة مقابل المرشحين لشغلها في إعلان المرشحين السابق كان بسبب عدم وجود متقدمين للوظائف المتبقية ممن تتوافق تخصصاتهم ومؤهلاتهم ومرحلتهم مع شروط شغل الوظائف والتي بلغت (130) وظيفة، مضيفاً أن الوظائف التي لم يتم شغلها انحصرت في تخصصات اللغة الصينية بنات، والتربية البدنية بنات، ومحضرات مختبر العلوم بنات، الرياضيات بنين في المرحلة الابتدائية.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن الوظائف التي لم يتم شغلها سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.للاطلاع على الأسماء زيارة الرابط التالي:https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/312-m-w-1440.aspx// انتهى //00:54ت م0114