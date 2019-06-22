المنامة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسدانت مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع العراق ضد الإرهاب ووقوفها إلى جانبها في جهودها الرامية لحفظ الأمن والاستقرار.وأعربت عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي.// انتهى //00:55ت م0115