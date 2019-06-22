سياسي / مملكة البحرين تدين العمل الإرهابي في بغداد
السبت 1440/10/19 هـ الموافق 2019/06/22 م واس
المنامة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس
دانت مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع العراق ضد الإرهاب ووقوفها إلى جانبها في جهودها الرامية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأعربت عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي.
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