الأمم المتحدة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السوداني يعقوب الحلو نائبًا لممثله الخاص في ليبيا، ومنسّقًا مقيمًا للأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في البلاد.وأعرب غوتيريش عن امتنانه لإسهام ماريا دو فالي ريبيرو الإيرلندية وخدماتها المتفانية في دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة هناك.يذكر أن الحلو يمتلك مجموعة من الخبرات في هذا المجال وفي عمله بالمقرّ الرئيس للأمم المتحدة، حيث شغل منذ عام 2016م منصب المنسق المقيم في ليبيريا، وعمل حتى عام 2018م نائبًا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هناك، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.// انتهى //00:57ت م0116