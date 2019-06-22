القاهرة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسفاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا الـ32 لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد لمنتخب مصر اللاعب محمود تريزيجيه في الدقيقة 41 من عمر المباراة.وتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.// انتهى //01:18ت م0119