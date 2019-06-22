الباحة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واساعتمد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد, إقامة نادي تقني ومهني منطقة الباحة خلال صيف هذا العام، ابتداءً من الأسبوع المقبل ولمدة 4 أسابيع, ضمن اندية أخرى في عدد من مناطق المملكة, بهدف ملء أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, أن الأندية الموسمية تقام في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة, حيث وافق معالي المحافظ على إقامتها لملء أوقات فراغ الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة، ويسهم في إبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالتها وأهدافها ومسؤوليتها المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري, إلى جانب ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.وبين الدكتور الزهراني, أن الأندية التي ستنطلق بعنوان "برنامج هواية ومهارة الصيفي" تقام في كلٍ من المدينة المنورة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر, ابتداءً من الأسبوع المقبل لمدة 4 أسابيع, يتخللها دورات تقنية ومهنية في العديد من التخصصات منها مبادي شبكات الحاسب الآلي, وتطبيقات الجوال, وقسم اللغة الإنجليزية, بالإضافة الى قسم التقنية الإلكترونية, وصيانة الجوال الأجهزة المنزلية, وقسم تقنية السيارات والمركبات, وقسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء, وقسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها المؤسسة في الكليات والمعاهد كافة.وأكد نائب المحافظ للتدريب إلى إقامة وتنظيم برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية, لافتاً النظر إلى أن المتدرب سيحصل على شهادات معتمدة لكل دورة.//انتهى//02:31ت م0120