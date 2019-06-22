نيويورك 18 شوال 1440هـ 21 يونيو 2019 م واسأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف يوم الجمعة مع تجاذبها بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الآمال بشأن محادثات التجارة المرتقبة بين واشنطن وبكين بعد قرار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إرجاء خطاب حول سياسة أمريكا تجاه الصين.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 33.97 نقطة، أو 0.13%، إلى 26719.20 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.72 نقطة، أو 0.12%، ليغلق عند 2950.46 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 19.63 نقطة، أو 0.24%، إلى 8031.71 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 3.02% وداو جونز 2.41% وستاندرد آند بورز 2.2% .// انتهى //04:10ت م0121