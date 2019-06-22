الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض تمتد حتى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .// انتهى //06:03ت م0002