الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يبحث مع ترمب الإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائيةنائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيرانالمملكة عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف»المملكة عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف»المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقيةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في عدد من المحافظات اليمنية«التعليم» تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لشغل الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهمهيئة كبار العلماء ترفض اتهامات مقررة حقوق الإنسان وتستنكر بشدة المساس بالنظام العدلي بالمملكةالنائب العام يهنيء القيادة بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف»قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية بالأجواء اليمنية«مطار حائل» يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعوديةوصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة«التجارة»: غرامة 400 ألف ريال وتصفية النشاط والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبيةعريقات: حل الدولتين الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائممؤشرات القبول في الجامعات الحكومية تتجاوز الـ 87% من عدد الطلاب والطالباتترامب يحذر إيران عبر عُمان من هجوم وشيك// يتبع //06:12ت م0003