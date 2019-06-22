عام / الصحف السعودية
السبت 1440/10/19 هـ الموافق 2019/06/22 م واس
الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يبحث مع ترمب الإجراءات الضرورية والكفيلة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية
نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
المملكة عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف»
المملكة عضو في مجموعة العمل المالي «فاتف»
المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في عدد من المحافظات اليمنية
«التعليم» تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لشغل الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم
هيئة كبار العلماء ترفض اتهامات مقررة حقوق الإنسان وتستنكر بشدة المساس بالنظام العدلي بالمملكة
النائب العام يهنيء القيادة بالانضمام لمجموعة العمل المالي «فاتف»
قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية بالأجواء اليمنية
«مطار حائل» يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية
وصول أكثر من 7,4 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
«التجارة»: غرامة 400 ألف ريال وتصفية النشاط والتشهير لمتسترين في تجارة الأدوات المكتبية
عريقات: حل الدولتين الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم
مؤشرات القبول في الجامعات الحكومية تتجاوز الـ 87% من عدد الطلاب والطالبات
ترامب يحذر إيران عبر عُمان من هجوم وشيك
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