الدمام 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستتواصل فعاليات المعرض الفني الثلاثي البحريني "آرت سين"، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، خلال الفترة من 17 إلى 21 من شهر شوال الجاري.وقدم المعرض تجربة بحرينية مختلفة ومتنوعة، استمدت روحها من منطلق الأساليب المتنوعة والمدارس المختلفة أعادت خلاله طرح أعماله بطريقة حداثية معاصرة ترتكز فيها كل تجربة على فكرة ومغامرة مميزة.ويأتي هذا المعرض ضمن النشاطات العديدة لجمعية الثقافة والفنون بالدمام، التي تهدف من خلالها إلى الوصول لأطروحات تواكب بها الساحة التشكيلية وتنوعها الذي بدأ يتسارع، فإن دمج مثل هذه التجارب الخارجية يمنح المتلقي رؤية متجددة ومغايرة ليتطلع من خلالها على التأثيرات الاجتماعية والبيئية المختلفة للفنان، حيث تفتح الجمعية الأسبوع المقبل المشاركات للمعرض التشكيلي الجماعي لفناني المنطقة الشرقية بمحافظاتها، إضافة إلى ملتقى النص المسرحي الثاني الذي تقدمه لجنة المسرح متمثلة في بيت المسرح الذي ينظم هذا الملتقى.// انتهى //09:29ت م0013