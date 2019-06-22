بيروت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد المتحدث الرسمي لقوات الطوراىء الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل أدريا تنتي بأن الوضع على طول الخط الأزرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل يحافظ على هدوئه.وتحدثت الصحف عن اتهام رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز لحكومة قطر بدعم الإرهاب ورعايته.وأشارت صحف السبت إلى إعلان وزارة الأوقاف المصرية أنها ستتخذ إجراءات في منتهى الحسم تجاه من يثبت دعمه الفكر المتطرف بأي صورة من الصور.وأخبرت عن عثور الجيش الجزائري على مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي في برج باجي مختار.// انتهى //09:42ت م0014