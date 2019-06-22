طرابلس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستمكنت عناصر دوريات خفر السواحل بالقوات البحرية الليبية في طرابلس على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إنقاذ خمسة قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة طرابلس شرقاً وغرباً وعلى متنها 199 مهاجر غير قانوني.وأوضحت البحرية الليبية في بيان لها اليوم ،أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة ،مشيرة إلى أن منتسبي خفر السواحل قاموا بنقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.// انتهى //09:50ت م0016