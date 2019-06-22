رام الله 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصابة عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية.وسلطت الصحف الضوء على أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به الاقتصاد في ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين.وأولت اهتماما بتحذير لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة.وتطرقت إلى مشاركة فعاليات حزبية وشعبية وشبابية في الأردن، بمسيرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمان، رفضا لما يسمى "صفقة القرن".// انتهى //10:13ت م0019