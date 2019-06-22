تاروت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساختتمت أمس، حملة التبرع بالدم، التي نظمتها اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام، تحت عنوان "دمك حياة 3" واستمرت يومين، وذلك بمقر روضة الطفل السعيد النموذجية التابعة للجمعية بتاروت.وأفاد مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام عبدالله بن مطر العتيبي، أن عدد المتبرعين في الحملة بلغ 270 متبرعاً رُفض منهم 20 شخصاً "منهم 120 متبرعاً في اليوم الأول، رُفض 8 متبرعين، و 150 متبرعاً في اليوم الثاني ورُفض 12 متبرعاً "، وذلك لانخفاض نسبة الهيموجلوبين وارتفاع الضغط، لافتاً إلى أن عدد الكادر الطبي المشارك في الحملة بلغ 35 شخصاً، من الأطباء والفنيين.وأشار العتيبي إلى أن حملة التبرع بالدم تهدف إلى نشر وعي التبرع بالدم وجمع أكبر عدد ممكن من فصائل الدم لخدمة المستفيدين من الرعاية الصحية بجميع أنواعها، منوهاً بالتعاون المثمر بين جمعية تاروت الخيرية وبنك الدم، ما أدى الى استمرار ونجاح حملات التبرع بالدم في هذه النسخة والنسختين السابقتين " دمك حياة 1 ، دمك حياة 2 "، الذي بلغ عدد المتبرعين فيهما 581 متبرعاً وتم رفض 51 متبرعاً لارتفاع ضغط الدم ونقص نسبة الهيموجلوبين لديهم.فيما أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير، بسرعة استجابة المواطنين للتبرع بالدم، الذي أثمر عن نجاح حملة " دمك حياة " واستمرارها حتى نسختها الثالثة بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم، معرباً عن شكره للقائمين على المختبر والكادر الطبي المشارك في الحملة وللمتبرعين والمتطوعين على تفاعلهم الكبير معها.وأكد الصغير، أن هذه الحملة تأتي بدافع المسؤولية تجاه المجتمع حيث إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم ويبرز القيم الإنسانية التي يتمتع بها أفراد المجتمع، مبدياً استعداد الجمعية لاستضافة جميع الأنشطة في مختلف المجالات خدمة للمجتمع.// انتهى //11:14ت م0024