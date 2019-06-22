إسلام آباد 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بترحيب باكستان بقرار الأمم المتحدة بشأن إعادة وضع إسلام أباد كمحطة عائلية لموظفيها الدوليين بعد مراجعة شاملة للوضع الأمني، حيث اعتبرته باكستان قراراً صحيحاً من جانب المنظمة الدولية واعترافاً بتحسن الوضع الأمني لديها.واهتمت بتأكيد باكستان على ضرورة بدء الحوار بين الفصائل الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية منذ عقود في أفغانستان.وأخبرت عن استضافة باكستان اليوم أول مؤتمر لكافة القيادات الأفغانية ضمن جهودها لدعم الأمن والسلام في أفغانستان.وأشارت إلى تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعوته للباكستانيين بمساعدة حكومته في التغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال دفع الضرائب.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل ستة من مسلحي حركة طالبان بعمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغاني بإقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب أفغانستان.وتناقلت أنباء تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بشأن إطلاق هجوم عسكري على إيران، وذلك بعد عشر دقائق من إطلاقه.وسلطت الضوء على تجديد باكستان والصين العزم على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك في أسرع وقت ممكن.// انتهى //11:21ت م0025