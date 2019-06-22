أبها 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساعتمد مجلس التنمية السياحية بعسير، برنامج فعاليات الصيف لهذا العام ١٤٤٠هـ، تحت شعار "مرحباً ألف في عسير".وأوضح نائب رئيس المجلس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن البرنامج ينقسم إلى قسمين، الأول يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة ١٠ جهات حكومية وأهلية ويضم ١٩٤ فعالية موزعة على جميع مدن و محافظات ومراكز المنطقة، وينطلق عقبه القسم الثاني من البرنامج "صيف السودة" الذي يأتي ضمن مواسم السياحة السعودية وسيعلن فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وأضاف الحميدي أن المجلس حرص على تنوع الفعاليات لتكون موزعة بين مدينة أبها بـ ٨٦ فعالية، ومحافظة النماص بـ ١٩ فعالية ومحافظة بلقرن بـ ١٢ فعالية، ومركز البشائر بـ ١١ فعالية، ومركز بني عمرو بـ ١١ فعالية، ومركز بللسمر بـ ٩ فعاليات، ومحافظة تنومة بـسبع فعاليات، ومحافظة خميس مشيط بـخمس فعاليات، ومحافظة أحد رفيدة بـ ١٥ فعالية، ومركز الواديين بـست فعاليات، ومحافظة سراة عبيدة بـثلاث فعاليات، ومحافظة الحرجة بـأربع فعاليات، ومحافظة ظهران الجنوب بـثلاث فعاليات، ومركز بللحمر بفعاليتين.وأشار الحميدي إلى أن تنفيذ الفعاليات يأتي ضمن تنسيق مشترك بين الجهات المعنية، حيث تشارك أمانة عسير بـ ١٢٩ فعالية، "وجسفت عسير" بـخمس فعاليات، ونادي أبها الأدبي بـست فعاليات، والغرفة التجارية الصناعية بأبها بـ ١١ فعالية، والهيئة العامة للترفيه بـثماني فعاليات، والهيئة العامة للرياضة بفعاليتين، وإدارة التعليم بـ٢٠ فعالية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله بفعاليتين، ومجلس التنمية السياحية بـست فعاليات، وفرع الزراعة بـثلاث فعاليات.ونوه الحميدي بأن برامج وفعاليات صيف هذا العام ستكون غنية بتنوعها ما بين بازارات الحرفيين والفعاليات الرياضية كرالي عسير، والهايكنج، والمارثونات، ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، إضافة إلى برنامج نادي أبها الأدبي الذي سيتضمن ٥٠ نشاطاً ما بين أمسيات ولقاءات ومعارض بجانب العروض السينمائية والترفيهية والضوء والصوت وشارع الشهداء.وأشار نائب رئيس مجلس التنمية السياحية إلى أنه سيقام ست حفلات غنائية على مسرح" طلال مداح" بمركز الملك فهد الثقافي بأبها ومحافظة النماص التي سيحييها عدد من الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي.// انتهى //11:48ت م0027