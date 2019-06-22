الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في بطولة المملكة "المفتوحة" للمبارزة "للسيدات" للأسلحة الثلاث "الابيه والسايبر والفويل" التي أقيمت أمس في الصالة الرياضية في معهد إعداد القادة في الرياض، بحضور عضو الاتحاد فيصل الدوسري والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد.وحصلت أسيل حلواني على المركز الأول في سلاح الفويل فوق 15 سنة، ونالت آية عمار المركز الأول في سلاح الفويل تحت 15 سنة.وحققت ربى المصري المركز الأول في سلاح السايبر فوق 15 سنة، والحسناء الحماد المركز الأول في سلاح السايبر تحت 15 سنة.وحققت شهد الكلوب المركز الأول في سلاح الابيه فوق 15 سنة، وحصلت فوزية الخيبري على المركز الأول في سلاح الابيه تحت 15 سنة.كما تم على هامش البطولة تكريم أبطال المملكة للسيدات لأول مرة في تاريخ المبارزة السعودية، بعد أن جاء تصنيفهن من خلال الجولات الثلاث التي أقيمت خلال الموسم الحالي وهم سارة السالمي المركز الأول في سلاح الفويل، والحسناء الحماد "سلاح السايبر" وفوزيه الخيبري "سلاح الابيه".يذكر أن البطولة شارك فيها ٢٦ لاعبة تتراوح أعمارهن من 8 - 35 سنة، وأدار جميع منافسات البطولة ثلاث من الحكام النساء هن زينة ميقاتي من السعودية وشريفة النواخده من البحرين وإيمان شعبان من مصر.//انتهى //13:22ت م0036