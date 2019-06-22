لندن 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه حذر من أنها ستواجه "المحو" لو اندلع صراع بين البلدين، وأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات غير أنها لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.وواصلت الصحف الحديث عن الأزمة المطردة بين إيران والولايات المتحدة ونذر الحرب التي تلوح في الأفق وعن إمكانية حل الأزمة وما يرتبط بها من أبعاد إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.ولفتت الانتباه إلى أن الأحداث الأخيرة إنذار بمخاطر اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يواصل البيت الأبيض ضغوطه على طهران بالعقوبات الاقتصادية من جهة والتعزيزات العسكرية في الخليج من جهة أخرى، وأن تصاعد التوتر بين الطرفين قد يؤدي إلى ارتكاب خطأ يشعل حرباً حقيقية..وأشارت إلى قرار شركات الطيران إلغاء رحلات أو تغيير مسار طائراتها بعيدا عن إيران بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز.وسلطت الصحف الضوء على انطلاق المنافسة بين وزيري الخارجية البريطانيين الحالي جيريمي هانت والسابق بوريس جونسون على رئاسة وزراء بريطانيا، حيث سيتواجهان اليوم في مناظرة أمام أعضاء في حزب المحافظين في مدينة برمنغهمام.// انتهى //13:48ت م0038