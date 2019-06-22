الطائف 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسهيأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 57 قاعة تدريبية للبنين والبنات، معلنة استعداداتها لانطلاقة البرامج التدريبية الصيفية في الرابع من ذو القعدة القادم، وذلك بعد توفير المناخ الملائم لإنجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها، بمتابعة وإشراف من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن البرامج التدريبية الصيفية بالطائف والمعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بلغت نحو 238 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات، منها 105 للبنين و 133 برنامجاً للفتيات، فيما تجاوز عدد المسجلين والمسجلات بتلك البرامج 7 آلاف متدرب ومتدربة، ونسبة إشغال جميع المقاعد المتاحة بلغت 100%، وعدد المدربين والمدربات المعتمدين من المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي 115 مدرباً ومدربة منهم 52 مدرباً و 63 مدربة.وعن المقرات التدريبية أشار الخديدي إلى أنه تم تخصيص 7 مقار للتدريب الصيفي لدى البنين تشتمل على 24 قاعة تدريبية منها، 8 قاعات بمركز التدريب و 6 قاعات بمركز الموهوبين و 3 قاعات بمكتب الغرب ومثلها بمكتب الحوية وقاعتين بمكتب حداد وقاعة تدريبية بمكتب تربة وقاعة تدريبية بمكتب الخرمة، فيما خصص للفتيات 6 مقرات تشتمل على 33 قاعة تدريبية، منها 14 قاعة بمركز التدريب و 5 قاعات تدريبية بمركز الطائف العلمي و 3 قاعات بالشؤون التعليمية و 5 قاعات بمكتب الشرق و 3 قاعات بمكتب الغرب ومثلها بمكتب الجنوب.// انتهى //13:48ت م0039