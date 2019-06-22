بغداد 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الأربعة الشاغرة في التشكيلة الحكومية التي يرأسها عادل عبد المهدي وهي " الدفاع والداخلية والعدل والتربية", من دون الإشارة إلى الأسباب.كما أرجأ المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم التصويت على المرشحين لشغل الدرجات الخاصة تمهيداً لإنهاء ملف إدارتها بالوكالة.وكان من المقرر أن يصوت المجلس في جلسته اليوم على هاتين القضيتين المهمتين اللتين أدرجتا على جدول أعماله لكنهما رفعتا منه.// انتهى //13:51ت م0040