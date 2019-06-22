القاهرة 19 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 22 يونيو ٢٠١٩ م واسأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث التفجير الذي وقع في شرق العاصمة العراقية بغداد أمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب العراق في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مُعربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء لمصابين.// انتهى //14:17ت م0042