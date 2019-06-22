حيس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,688 كرتونًا من التمور للنازحين والمتضررين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 10,128 فردًا.ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.// انتهى //14:42ت م0045