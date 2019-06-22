الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسقلل مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي من الترشحيات بجعل منتخبه من المتوجين بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك عشية مباراته الأولى ضد كينيا ضمن المجموعة الثالثة من البطولة التي انطلقت أمس.وعد بلماضي أن المنتخب السنغالي الذي يضم في صفوفه لاعبين من طينة مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه ومدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، الأبرز في المجموعة التي تضم أيضا تنزانيا.وقال المدرب الجزائري في مؤتمر صحافي اليوم في استاد 30 يونيو: "لسنا المرشحين للقب, والسنغال شاركت في آخر كأس عالم ونحن لم نشارك وفي النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا (الغابون 2017) خرجنا من الدور الأول، وغبنا عن نهائيات كأس العالم الأخيرة (روسيا 2018)".وأضاف: "لاعبونا جيدون لكننا منتخب يشهد إعادة بناء ويأمل في تقديم نتيجة جيدة ونحن هنا لنقدم أفضل كرة قدم"’ مؤكداً أن مباراة الغد لن تكون سهلة, مشيراً إلى أن منافسهم الكيني غداً الذي حقق فوزاً واحداً فقط في 14 مباراة خاضها في خمس مشاركات سابقة في كأس الأمم الإفريقية (آخرها في 2004)، لا يعد منتخباً صغيراً رغم نتائجه الغير جيدة , قائلاً: "سنواجه منتخباً كينيا صلباً منظماً جداً ويتمتع بقوة بدنية كبيرة مع لاعبين قادرين على صنع الفارق".فيما أكد قائد المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، أنهم مستعدون هذا العام بشكل أكبر مما كانوا عليه في أمم إفريقيا 2015 (ربع النهائي) و2017 (الدور الأول), مبيناً أن الضغط موجود دائماً ويسعمل على أن يساعد الفريق لتقديم بطولة كبيرة".// انتهى //14:44ت م0047