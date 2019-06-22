الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأكد المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه أن فريقه جاهز تماما لمباراته المقررة غداً أمام منتخب تنزانيا على ملعب "الدفاع الجوي" في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي انطلقت في مصر أمس وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.وقال سيسيه في تصريحات صحفية اليوم: "إن فريقه لن يتهاون أمام تنزانيا، التي تملك لاعبين مميزين وسيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة".ويتنافس المنتخبان السنغالي والتنزاني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.وأضاف مدرب السنغال: "المنتخب الجزائري قوي للغاية ويضم لاعبين على مستويات عالية ، على رأسهم رياض محرز, وهذا الأمر لا يخيفنا , وأنا واثق من لاعبي فريقي".وأشار المدرب إلى أن وجود ساديو ماني ضمن صفوف منتخب السنغال يشكل أهمية كبيرة للفريق، مؤكدا أنه لاعب يتمتع بمستويات هائلة وأن فوزه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، سيشكل دافعاً قوياً.// انتهى //14:45ت م0049