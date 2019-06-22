الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستأهل منتخب تشيلي "حامل اللقب" إلى الدور ربع النهائي بفوزها على الإكوادور 2 ـ 1 في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم في اللقاء الذي جمهما اليوم في سالفادور بالبرازيل.وافتتح خوسيه فوينساليدا التسجيل لتشيلي بتسديدة جميلة ارتدت من القائم إلى الشباك عند الدقيقة (8)، قبل أن تعادل الإكوادور بركلة جزاء لإينر فالنسيا عند الدقيقة (26), لكن نجم تشيلي سانشيس منح بلاده هدف الفوز بتسديدة نصف طائرة جميلة عند الدقيقة (51).ورفعت تشيلي رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، ضامنة الصدارة أو الوصافة على أقل تقدير, وستحدد مباراتها الثالثة والأخيرة في الدور الأول مع الأوروغواي (4 نقاط) التي ستقاد بعد غدٍ الاثنين على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو هوية متصدر المجموعة الثالثة.ويلتقي متصدر هذه المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى أو الثانية في ربع النهائي, حيث انضمت تشيلي إلى كولومبيا التي ضمنت تأهلها بست نقاط عن المجموعة الثانية.وفي المقابل، أصبحت الإكوادور خارج الحسابات نظرياً بعد خسارة مباراتها الثانية، وهي بحاجة للفوز في مباراتها الأخيرة على اليابان بعد غدٍ الاثنين في بيلو هوريزونتي مع انتظار نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل منتخبين في المركز الثالث.// انتهى //14:46ت م0050