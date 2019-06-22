الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسفازت كوراساو على هندوراس 1-صفر وأقصتها من دور المجموعات ضمن الكأس الذهبية لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).ومنيت هندوراس بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام جامايكا 2-3، فيما رفعت كوراساو رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن كل من السلفادور وجامايكا اللتين تعادلتا سلبا.ويشارك فريق الجزيرة الصغيرة التابعة للأنتيل الهولندية للمرة الثانية في المسابقة، وقد حقق فوزه الأول وباكورة أهدافه بتوقيع ليوناردو باكونا في الدقيقة 40, فيما تألق في المباراة التي أقيمت الجمعة في هيوستن ضمن المجموعة الثالثة، حارس كوراساو إيلوي روم الذي صد 7 تسديدات في الشوط الأول لوحده.// انتهى //15:26ت م0055