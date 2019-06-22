الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي مئات الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019م, وذلك اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10,640 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية وخلافه متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء.وتسعى المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق، حفظاً على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //15:27ت م0056