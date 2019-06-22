القاهرة 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأدانت جامعة الدول العربية التفجير الذي وقع بمنطقة البلديات شرق بغداد، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى ومصابين.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في بيان له اليوم التضامن الكامل للجامعة مع العراق في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء التي تفتك بأرواح الأبرياء.وشدد على أهمية الوقوف بقوة أمام مثل هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات تنسيقية فعّالة على المستويين الإقليمي والدولي تؤدي إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها.// انتهى //16:08ت م0059