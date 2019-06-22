بيروت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 5 دقائق.وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.// انتهى //16:10ت م0060