الدمام 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غداً، برنامج موهبة الإثرائي الصيفي (التفرغي) الذي يُعد أحد برامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع التي تُعقد في الإجازة الصيفية، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية, لتهيئة الطلبة نحو الازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة سعيًا إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية.وأشار وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والمشرف العام على برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الدكتور عمر المعمر، إلى أن أهم ما يتميز به البرنامج هذا العام أنه بني على أساس رؤية المملكة في التحول لاقتصاد المعرفة، فهو يترجم فكرة تحويل العلوم إلى قيمة مضافة في الاقتصاد مع موائمة للثورة الصناعية الرابعة وأهم مقوماتها من الذكاء الصناعي والبيانات الكبرى ودمج للفنون في العلوم وتنمية المهارات الشخصية للقرن الحادي والعشرين.وأضاف الدكتور المعمر ، أن البرنامج يركز على ربط الطلاب الموهوبين وطرق تفكيرهم بحل المشكلات المرتبطة بالتنمية من خلال مسارات رؤية المملكة 2030 وتحويل هذه الحلول إلى قيم مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء شركات تعالج وتقدم حلول مبتكرة لهذه المشكلات، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة المشاركين بالبرنامج يفوق 280 طالباً وطالبة، ويهدف إلى إعداد قادة في العلوم والتقنية للمستقبل يسهمون في تنمية المجتمع ومواجهة تحدياته التنموية، منوهًا بأن البرنامج يمتد أثره ليس على الطلاب فقط بل على كادر العمل وطلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتمكينهم بمختلف المهارات في قيادة مثل هذه البرامج وتنمية ريادة الأعمال لديهم، إضافة إلى وجود بيئة حاضنة وداعمة بالجامعة ممثلةً بالإدارات والعمادات والداعمين بمختلف أدوارهم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ والتقنية والإعلام.من جانبها أكدت رئيسة برنامج موهبة الإثرائي الصيفي ٢٠١٩م للطالبات ومستشارة وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال الدكتورة إيمان الصالح، سعي فريق العمل في برنامج موهبة لتحقيق مخرجات نوعية للوطن من خلال المسارات العلمية المتنوعة والمتمثلة في "التشفير وأمن المعلومات، الطاقة المتجددة، التصميم الهندسي، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء الحديثة، علم التشريح ووظائف الأعضاء، العلوم الطبية والحيوية" ، من خلال استقطاب مجموعة من المدربين المتميزين في تخصصاتهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتدريب الطلاب على الإبداع والابتكار في المجالات العلمية المتنوعة، إلى جانب التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة لتقديم برنامج ريادي ينتج الطلاب من خلاله مشاريع متوافقة مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.وبينت الصالح أنه يتخلل ذلك التدريب على مجموعة من القيم الأخلاقية والمهارات القيادية التي تسهم في بناء قدراتهم الذاتية وتعويدهم العمل ضمن الفريق, وذلك وفق خطط جرى العمل على وضعها وتدقيقها ومراجعتها خلال ٦ شهور من العمل الدؤوب والمتواصل لفريق من الأكاديميين والأكاديميات وذو الخبرة في مجال تدريب وتعليم الموهوبين يتجاوز عددهم 100 شخص.وأشارت إلى أن المخرجات التي يتوقعونها من برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019م, تتمثل في تحقيق رؤى متميزة.// انتهى //16:43ت م0062