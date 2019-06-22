الدمام 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول غداً للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440/ 1441هـ.وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، أن فترة القبول تبدأ من الغد الصباح، وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم، لافتاً الانتباه إلى أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيا, وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول، وأن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الاحد الرابع من شهر ذو القعدة القادم، عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت, كما تُرسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.وأضاف أن الكلية اشترطت للقبول أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مبيناً أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.وأكد الدكتور باحيدرة، أن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر ذو القعدة المقبل، مشيراً إلى أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في البرامج الأكاديمية "المحاسبة، الحاسب وتقنية المعلومات، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، تقنية السلامة، وإدارة الموارد البشرية".// انتهى //16:44ت م0063