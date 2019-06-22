الباحة 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الإثنين القادم، حفل انطلاق فعاليات صيف الباحة ١٤٤٠هـ ، وذلك على المسرح الروماني بقرية مراوة التراثية.وأوضح المشرف العام على إدارة العامة للاحتفالات والمهرجانات بإمارة الباحة ماجد الغباشي أن الحفل سيتخلله العديد الكلمات الخطابية والفقرات المنوعة تتضمن أوبريتاً غنائياً, بمشاركة عدد من الفنانين، وتدشين سمو أمير المنطقة فعاليات صيف الباحة 1440هـ, مشيراً إلى أنه سيكون هنالك عروضاً للأطفال وأيضاً عروض الضوء والألعاب النارية، كما سيتم السحب على العديد من الجوائز للحضور.وبيّن أن صيف الباحة لهذا العام سيشهد حزمة من الفعاليات المنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع تنفذ في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة المستهدفة وسط متابعة من سمو أمير المنطقة, ووكيل الإمارة.// انتهى //16:46ت م0064