الوجه 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسيقضي أهالي محافظة الوجه الواقعة على ساحل البحر الأحمر وزوارها والمقيمين فيها خلال الاجازة الصيفية ، على شواطئها والمنتزهات المنتشرة في المحافظة والتي جهزتها بلدية الوجه لاستقبال الزائرين والمتنزهين خلال فترة الاجازة الصيفية ، حيث يستمع الزوار والاهالي بممارسة هواية السباحة وصيد السمك ، والجلوس على الشواطئ ومشاهدة لحظة الغروب عندما تدنو الشمس من البحر.وتتميز محافظة الوجه بوجود شواطئ جميلة مثل شاطئ شرم زاعم والذي يعد من أبرز الشواطئ بالمحافظة هو عبارة عن خليج نصف دائرة تقل فيه الأمواج يقع شمال المدينة على ساحل البحر بمساحة تقدر بحوالي 20000 م2 حيث تم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات ميـاه وكافتيريا وألعاب للأطفال, كما تمت زراعته بالنخيل والأشجار، أيضاً من المناطق الساحلية والقريبة من النطاق العمراني منطقة الدرر الساحلية والتي هيأتها بلدية المحافظة بمظلات للجلوس و تتميز المنطقة بأماكن جميله لممارسة صيد السمك ، كما توجد هناك شواطئ اخرى معروفة بمسمى شاطئ منطقة هبان و المسدود وحرامل وحواز وعنتر ووادي المياه.وكثفت بلدية الوجه جهودها لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم على الكورنيش والشواطئ والمنتزهات خلال إجازة الصيف، بما يسهم في تحقيق المزيد من الرفاهية، و استمرار تكثيف النظافة العامة على هذه المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها نظراً لكثافة مرتادي الشواطئ من المتنزهين والزوار والسائحين خلال هذه الأيام.ويتنوع زوّار البحر ما بين زائر الصباح الذي يفضل تناول وجبة الإفطار على البحر، مرورًا بزائر العصر الذي يحبذ ذلك التوقيت لتناول المشروبات الساخنة على نسمات البحر، وإتاحة الفرصة للأطفال للعب على الألعاب التي هيأتها لهم بلدية المحافظة، وصولًا إلى زائر الغروب الذي يحرص على تناول وجبة إفطار الأيام الستة من شوال على صوت آذان المساجد, والتمتع بمشاهدة غروب الشمس على الشاطئ البحربينما يخرج بعض زوار المحافظة برفقة عائلاتهم للجلوس على شاطئ البحر، و يفضل آخرون الخروج برفقة أصدقائهم أيضًا.والتقت "واس" بأحد زوار المحافظة عبدالله الحربي والذي أكد على حبه لشواطئ المحافظة بسبب نظافتها وجمالها وأته حريص على زيارة البحر باستمرار ، ويقول أحد المصورين في المحافظة محمد سمان بديوي أن من عشاق البحر وانه دائماً ما يقضي معظم الاوقات لتصوير وتوثيق لحظات الغروب على شواطئ المحافظة.وأكد أحد أهالي المحافظة تركي هاشم العباسي استمتاعه مع العائلة بقضاء فترة الغروب على شاطئ البحر, موجهاً شكره للبلدية على جهودها في نظافة الشواطئ وانها ميزة خاصة في محافظة الوجهفيما أكد أحمد محمد البلوي على جمال شواطئ الوجه بتنوع الوان البحر وصفائه وإمكانية مشاهدة الشعاب المرجانية من خلال الوقوف على البحر.عدسة "واس" كان لها حضور حيث حرصت على رصدت الزوار والاهالي وهم يستمتعون بقضاء اوقاتهم على شواطئ المحافظة الجميلة.// انتهى //16:49ت م0065