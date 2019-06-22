الدمام 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسنفذت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية أكثر من 14.318 جلسة خلال الستة الاشهر الماضية للعام الجاري ٢٠١٩م لحالات علاجية متنوعة.وأفاد مدير عام "إيفاء" عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب، أن تلك الجلسات تنوعت في طبيعتها للسعوديين والمقيمين ما بين علاج طبيعي, ووظيفي, وعلاج النطق, بالإضافة إلى تعديل السلوك للجنسين بمختلف الأعمار.وأضاف المحبوب أن عدد جلسات العلاج الطبيعي بلغت ٤٥٧١ جلسة للإناث و٢٥٥١ جلسة للذكور, فيما بلغت جلسات العلاج الوظيفي ١٨٧٧ جلسة للإناث و ١٣٥٥ جلسة للذكور، بينما بلغت جلسات علاج النطق ١٣٧٦ جلسة للإناث و٨١٦ جلسة للذكور, فيما بلغت جلسات تعديل السلوك ١٠٠٤ جلسة للإناث و٧٦٨ جلسة للذكور.وأشار مدير عام "إيفاء" إلى أن الجمعية بتوجيهات وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس الجمعية، تزخر بالعديد من الخدمات النوعية التي يقودها كوادر أكفاء من أطباء ومختصين وغيرهم، منها على سبيل المثال العلاج المائي الذي يسهم بشكل كبير في تسريع نتائج العلاج، وصناعة الأطراف البديلة والجبائر، وصناعة الأحذية الطبية للحالات المختلفة ومنها مرضى السكر، بالإضافة للخدمات التعليمية والمهنية لإعداد الأبناء من ذوي الإعاقة لممارسة دورهم ومسؤولياتهم في طموح الوطن.// انتهى //16:55ت م0066