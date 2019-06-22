الوجه 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه عن بدء استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/ 1441هـ اعتباراً من 27 / 10 / 1440 هـ، وحتى تاريخ 12 / 11 / 1440هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.وأبان مدير الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة عبدالله الأجرد أنه سيتم افتتاح عدد من التخصصات الجديدة في كلية التقنية وهي حاسب آلي دعم فني وميكانيكا سيارات, إضافة إلى التخصصات الحالية للدبلوم الصناعي الثانوي وهي حاسب آلي, وتبريد وتكييف, ومحركات ومركبات, والكهرباء الإنشائية, واللحام والنجارة, مشيراً إلى أنه سيتم نقل الدراسة في مبنى الكلية الواقع على الطريق للدولي بديلاً للمبنى الحالي, وأنه في 14 من شهر ذو القعدة سيتم إعلان أسماء المرشحين، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.ودعا الأجرد المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.// انتهى //17:14ت م0068