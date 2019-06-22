القاهرة 19 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 22 يونيو ٢٠١٩ م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده الكامل للجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتوصل إلى تسوية سلمية بمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي ورئيس موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم.وأوضح الرئيس المصري أن المباحثات تناولت سُبل تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، مُعربًا عن أمله في أن تسهم المباحثات في تعزيز وتدعيم العلاقات بين مصر وموزمبيق في المجالات كافة.وأضاف أنه تم التأكيد خلال المباحثات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية عن طريق تعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الخبرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.وقال الرئيسي السيسي: "نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقي إلى مصر خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات.وأفاد الرئيس المصري بأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتأكيد على دعم العلاقات بين دول القارة الأفريقية من خلال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية أفريقية لمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية موزمبيق في تجمع تنمية الجنوب الأفريقي "سادك".// انتهى //17:15ت م0069