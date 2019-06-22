بيروت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.30 %، ليغلق عند مستوى 858.26 نقطة.ووفقًا لذلك، سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعًا ليبلغ 126 ألفًا و 496 سهمًا بقيمة 327 ألفًا و 407 دولارات أمريكية، مقابل 96 ألفًا و 187 سهمًا بقيمة 501 ألفًا و 677 دولارًا، خلال الأسبوع السابق.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و 26 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و 36 مليون دولار هذا الأسبوع.// انتهى //17:31ت م0071