اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تحسّن بنسبة 1.30%
السبت 1440/10/19 هـ الموافق 2019/06/22 م واس
بيروت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس
اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.30 %، ليغلق عند مستوى 858.26 نقطة.
ووفقًا لذلك، سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعًا ليبلغ 126 ألفًا و 496 سهمًا بقيمة 327 ألفًا و 407 دولارات أمريكية، مقابل 96 ألفًا و 187 سهمًا بقيمة 501 ألفًا و 677 دولارًا، خلال الأسبوع السابق.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و 26 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و 36 مليون دولار هذا الأسبوع.
// انتهى //
17:31ت م
0071