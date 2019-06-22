الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسيشارك لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري في بطولة العالم للشباب التي تنطلق منافساتها في هنجاريا 26 يونيو الجاري.وأنهى السميري تحضيراته للمشاركة في البطولة من خلال التدريبات المكثفة في معسكري الرياض والبرتغال تحت إشراف مدرب المنتخب موسى هماني.كما سيشارك المنتخب السعودي للناشئين للجمباز في بطولة البرتغال الدولية التي ستنطلق يوم 29 يونيو الجاري.// انتهى //17:32ت م0072