القاهرة 19 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 22 يونيو ٢٠١٩ م واسشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي اليوم بقصر الاتحادية مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.ووقّع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الموزمبيقي جوزيه باتشيكو مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسي، وأخرى خاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.كما وقّع "شكري" ووزير الزراعة الموزمبيقي إيجين لوباشينكووير مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.// انتهى //17:33ت م0073