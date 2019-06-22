الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض, سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر.وناقش اللقاء أهمية الإفادة من المشتركات الإنسانية لتعزيز قيم الوئام بين الأمم والشعوب، وتفهم طبيعة التنوع الحضاري.وثمن السفير النمساوي جهود الرابطة في ترسيخ قيم التسامح والوئام بين أتباع الأديان والثقافات، ودعا الرابطة لمواصلة إسهاماتها في التوعية بخطورة أفكار التطرف وخطاب الكراهية بما عُرِف عن الرابطة من ثقة وقبولٍ لدى الشعوب الإسلامية وحضور عالمي كبير.// انتهى //17:56ت م0074