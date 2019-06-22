محايل 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسنظمت بلدية بارق أمس, الحملة الوقائية للتحذير من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, بالتعاون مع إدارة المخدرات بمحافظة محايل عسير.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية نظمت برنامجاً توعوياً للتحذير من أضرار المخدرات, حيث استهدفت الحدائق العامة لتوزيع المطويات التوعوية عن أضرار المخدرات لمرتادي تلك المتنزهات والحدائق العامة, بإشراف إدارة المخدرات بمحايل.وأفاد البارقي أن الحملة تستمر لمدة شهر من تاريخه يتخللها معرض في مبنى البلدية وجدارية توعوية بالتعاون مع الفن التشكيلي ومحاضرات توعوية ورسائل عبر وسائل التواصل للبلدية, مبيناً أن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعه من سمو أمير منطقة عسير, وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //18:04ت م0075