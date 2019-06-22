السيح 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لمعلمي ومعلمات التعليم العام ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.وتشتمل البرامج التدريبية التي تعقد بكلية التربية في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على جملة من البرامج التطويرية النوعية التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المهنية والعلمية ، كما تهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي ، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.ودعت الجامعة المعلمين والمعلمات الراغبين بالالتحاق في البرامج التدريبية الصيفية التسجيل عبر الرابط : http://str.t4edu.com/.// انتهى //18:31ت م0079