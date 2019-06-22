الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين "مواليد 2000م" الفترة الأولى من المرحلة الرابعة لبرنامج الاعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل في مقدونيا، وذلك بالمعسكر التدريبي الذي أقيم في الدمام بمشاركة 24 لاعباً، على أن تبدأ الفترة الثانية من معسكر الدمام يوم الاثنين المقبل.كما أنهى المنتخب السعودي للناشئين "مواليد 2002م" المرحلة الأولى من برنامج الاعداد للمشاركة في البطولة العربية، وذلك بالمعسكر التدريبي الذي أقيم لمدة عشرة أيام بالدمام.من جانبه قال إداري المنتخب السعودي للناشئين نايف جاسم الدوسري : معسكر الإعداد لكأس العالم هو مكمل للمراحل الثلاث السابقة، وخصوصاً المعسكر الذي سبقه بجمهورية مصر العربية، وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم.وأضاف : المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل، حيث سيقيم الأخضر معسكراً في سلوفينيا، وسيخوض خلاله عدد من المواجهات الودية تجهيزاً للمشاركة في كأس العالم.// انتهى //18:35ت م0080