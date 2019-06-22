تونس 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستشارك تونس في أعمال قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط التي ستعقد غدًا بمدينة مرسيليا الفرنسية بمشاركة ممثّلي المجتمع في بلدان غرب المتوسط العشرة المنضوية في الحوار " خمسة زائد خمسة " وألمانيا وعدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي سيرأس وفد بلاده إلى اعمال القمة التي تستمر يومين وستبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية.// انتهى //18:36ت م0081