واشنطن 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مجموعة العمل المالي الدولية قد تصدت للتحديات الملحة فيما يخص إخفاق إيران المتعمد في معالجة أوجه القصور المنهجية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار النووي.وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس أن مجموعة العمل المالي الدولية طالبت بفحص إشرافي مكثف لفروع المؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران.وذكر البيان أن سعي إيران الدائم إلى استخدام الخداع لتمويل أنشطتها غير المشروعة يهدد من سلامة وأمن النظام المالي الدولي، موضحًا مطالبة المجتمع الدولي لها بالإيفاء بالتزاماتها تجاهه.وأضاف أن مجموعة العمل المالي الدولية أكدت قلقها من مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن إيران، مشيرًا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التزام إيران بخطة عمل مع مجموعة العمل المالي تظل غالبية أعمالها الضرورية غير مكتملة، وأنه يتعين علي إيران التصديق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهابيين بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية أو مواجهة تدابير إضافية.// انتهى //18:39ت م0082