الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستوج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "٢٠٤" نقاط, وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على في الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض, حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية, وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.وحاز نادي الجزيرة على المركز الثاني برصيد ١١٧ نقطة, فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد ١١٢ نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة ، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.// انتهى //18:42ت م0083