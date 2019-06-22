القاهرة 19 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 22 يونيو ٢٠١٩ م واسأكد رئيس موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة وخاصة التجارية والاقتصادية، مشددًا على دعن موزنبيق لاتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية.وقال الرئيس "نيوسي" خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم إن المباحثات اتسمت بالانفتاح حيث تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية بدء مشروعات جديدة للتعاون وإعادة إحياء المشروعات التي لم يتم استكمالها بين البلدين.وأضاف أن هناك مجالات مواتية للتعاون بين البلدين، من بينها الاستثمار والاستزراع السمكي، مُبديًا رغبته في تفعيل أعمال اللجنة المشتركة التي عُقدت آخر اجتماعاتها عام 2010م.وأوضح الرئيس الموزمبيقي أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بحلول عام 2020 ".وأفاد الرئيس "نيوسي" أن الرئيس المصري أبدى استعداده لدعم جهود حكومة موزمبيق للتصدي للإرهاب، وخاصة أن الجماعات المسلحة تهدد الاستقرار في شمال البلاد.وأعرب الرئيس الموزمبيقي عن أمله في قيام شراكات بين رجال الأعمال في كل من مصر وموزمبيق في مجالات الاستثمارات والسياحة وغيرها.// انتهى //19:39ت م0088