إسلام آباد 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي دعم بلاده للسلام الدائم والاستقرار في أفغانستان.وقال قريشي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام الأفغاني الأول الذي تستضيفه باكستان بعنوان "عملية لاهور" بمنطقة "بوربن": إن النهوض بقضية السلام والاستقرار في أفغانستان يخدم مصلحة باكستان الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشارك خلاله عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين من أفغانستان وباكستان.وأضاف أن باكستان تسعى في إقامة علاقات مع أفغانستان تستند على مبادئ عدم التدخل والاحترام والمصلحة المشتركة.// انتهى //19:54ت م0090