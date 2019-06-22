الطائف 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

أقام نادي الفروسية اليوم حفل سباقه الرابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ، وتكون السباق من سبعة أشواط جاءت على النحو التالي:

الشوط الأول للخيل المستورد من ( 0 ــ 2 فوز ) ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول نثانيا بريطانيا لرفاعي صنت البنيان، وحل في المركز الثاني امازينق ميشيل لاسطبل البيرق، ونال المركز الثالث سوفت شور لعبدالاله الموسى، وحاز المركز الرابع المورو ايرلندا لاسطبل الغريبان، وحقق المركز الخامس ان ريتن لاسطبل الشاكرين.

وفي الجزء الأول من الشوط الثاني المخصص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج سنتين" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال,فاز بالمركز الأول تنذرهم لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ونال المركز الثاني نجم المجرة لمحمد سليمان الخليفي، وحاز على المركز الثالث وش اوله لاسطبل الميمانية، وحل في المركز الرابع زبن لعبدلله عوض الأحمري، وحقق المركز الخامس واهيه لناهض عبدالله السبيعي ، فيما جاءت نتائج الشوط الثاني في جزئه الثاني على النحو التالي: المركز الأول كرام لعبدالرحمن عبدالله المخضوب ، وجاء في المركز الثاني الامام لدخيل الرويس وبدن السبيعي، وحاز على المركز الثالث سهم الشرق لخالد إبراهيم الميمان، ونال المركز الرابع بهال لنواف أحمد الدهش، وحقق المركز الخامس زاعر لعبدالله يوسف القوسي .

وفي الشوط الثالث المخصص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال, فاز بالمركز الأول سندهم لأبناء صالح محد العلولا ،ونال المركز الثاني خلوق لأبناء محمد بن عايش الطيار، وحل في المركز الثالث شوزن لناصر الغشيان، وجاء في المركز الرابع دبرني لهشام عبدالواحد ، وحقق المركز الخامس ابوذراع لعايش سفر البقمي .

والشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات "فرس إنتاج " إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 110 ألف ريال، فاز بالمركز الأول جنيفر لاسطبل الأصايل، ونال المركز الثاني مشاغبه لعبدالله إبراهيم الخشان، وحاز على المركز الثالث جوهرة لطيفه لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ، وحل في المركز الرابع تطنخ لماجد مهل البقمي، وحقق المركز الخامس ثواني لمتعب حمد آل رشيد.

وفي الشوط الخامس المخصص لإنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال، فاز بالمركز الأول مستاجرة لعبدالاله محمد العساكر ، وحل في المركز الخامس ناصية السعد لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ، وحقق المركز الثالث منافسة السعد لسمان عبدالرحمن البعيجان، وحاز المركز الرابع لعيون سمو لاسطبل المتوكل، وجاء في المركز الخامس ناردين لاسطبل ذيب المراقيب .

أما الشوط السادس المخصص على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة لجميع الدرجات "مستورد ثلاث سنوات فأكثر "، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال، فاز بالمركز الأول ستاونش لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وحل في المركز الثاني متناسب امريكا لدخيل الرويس وبدن السبيعي، وحاز المركز الثالث مستنير ايرلندا لاسطبل العرين، وحقق المركز الرابع لاهاردي لنزار انور ابو الجدايل، وحاز على المركز الخامس اندلبل انك لاسطبل السعادة . وفي نهاية الشوط سلم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني كاس أمارة منطقة مكة المكرمة لمدرب الجواد الفائز بالمركز الأول .

وفي الشوط السابع المخصص لإنتاج السعودية للخيل الرابحة (1) فوز " إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 90 ألف ريال، فاز بالمركز الأول المركى لأبناء عبدالله سعيد الفراج، ونال المركز الثاني ربيع بلادي لأبناء محمد بن عايش الطيار، وحاز على المركز الثالث الخفو لأبناء الشريف هزاع العبدلي، وحقق المركز الرابع ناشنه لعادل دخيل الجمعان وحقق المركز الخامس ردي سلامي لفارس زيد البقمي .

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