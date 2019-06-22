نيروبي 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسقتلت قوات الأمن الكينية ثلاثة يشتبه بأنهم من مسلحي حركة الشباب الصومالية الإرهابية بعد قيامهم بمهاجمة مركز شرطة ببلدة جاريسا الحدودية.وأفاد بيان للشرطة الكينية بأن الحادث وقع أمس بعد أن هاجم المسلحون معسكرًا تستخدمه قوات شرطة الحدود، مشيرًا إلى أنه لم يصب أحد من قوات الأمن في العملية.وأوضحت الشرطة أنها اشتبكت مع المسلحسن بعد وصول تعزيزات سريعة من القوات الخاصة ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من المسلحين.// انتهى //21:11ت م0096